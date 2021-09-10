الناتو: نتابع باهتمام كبير المناورات الاستراتيجية الروسية البيلاروسية

أكد حلف الناتو أنه سيتابع باهتمام كبير المناورات العسكرية الاستراتيجية بين روسيا وبيلاروس "الغرب-2021"، داعيا البلدين إلى الشفافية خلالها.

وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونغيسكو في تصريح لشبكة Funke الألمانية الخميس: "الناتو يتابع باهتمام كبير مناورات الغرب-2021... لكل الدول الحق في تدريب قواتها المسلحة لكن عليها كذلك تنفيذ التزاماتها في مجال الشفافية".

وتابعت لونغيسكو أنه لم يتم حتى الآن وبموجب اتفاق فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا دعوة الناتو لمراقبة المناورات التي سيشارك فيها أكثر من 13 ألف فرد.

وأشارت إلى أن الناتو يتبع موقفا متوازنا من التدريبات الروسية البيلاروسية ويبقي قنواته مفتوحة للتواصل مع موسكو ومينسك.

ومن المقرر أن تشهد المناورات التي ستنطلق في بيلاروس وروسيا في 10 سبتمبر 2021 وتستمر حتى 16 سبتمبر، تنفيذ العديد من التدريبات الهادفة إلى تعزيز وتوطيد التعاون بين قوات البلدين.

وسيشارك في التدريبات بشكل نحو 200 ألف فرد إضافة إلى 80 طائرة ومروحية و760 عربة عسكرية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن المناورات المنفردة التي يشملها اتفاق فيينا المذكور لا تشمل أكثر من 6.4 ألف فرد.

المصدر: وكالات