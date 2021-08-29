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شويغو: أوكرانيا لا تمثل تهديدا لروسيا

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شويغو: أوكرانيا لا تمثل تهديدا لروسيا
Sputnik Evgeny Biyatov
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن أوكرانيا لا تمثل تهديدا لروسيا، مشيرا إلى الأواصر الوثيقة التي تربط الشعبين الروسي والأوكراني.

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وقال شويغو في تصريحات متلفزة اليوم الأحد: "لا أريد أن أتحدث عن أوكرانيا باعتبارها تهديدا، لأنني أرى أن الشعب الأوكراني شعب شقيق. ليس فقط جيرانا بل نحن شعب واحد، وهو موضوع لا أريد حتى الخوض فيه".

وتابع: "نعلم من الذي يقف وراء تنفيذ وتمويل البرنامج في أوكرانيا"، معربا عن أمله في أن يتغير الوضع هناك في المستقبل ويأتي شخص "ينهي هذا الجنون القومي المتطرف الذي ليس له أي أساس تاريخي أو واقعي". 

 

المصدر: RT

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