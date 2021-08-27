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حريق في مستشفى غربي روسيا

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حريق في مستشفى غربي روسيا
المطتب الإعلامي لحكومة مقاطعة ياروسلافل
سيارات إسعاف وإطفاء أمام المستشفى رقم 3 في مدينة ياروسلافل الروسية.
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أعلنت السلطات الروسية مساء الجمعة عن اندلاع حريق في مستشفى بمدينة ياروسلافل غربي البلاد، بحادث أسفر عن إصابة شخصين.

وذكر المكتب الصحفي لحكومة مقاطعة ياروسلافل أنه في حوالي الساعة 22:10 تلقت السلطات بلاغا حول تصاعد الدخان من غرفة بالجناح العلاجي لمرضى "كوفيد-19" في المستشفى رقم 3.

وأضاف أن مصدر الدخان وقع في الطابق الأول من المبنى وتم إخماد الحريق.

ونفى نائب حاكم مقاطعة ياروسلافل أندريه شابالين مقتل 3 أشخاص بالحادث، مؤكدا أن شخصا واحدا توفي في غرفة العناية المركزة لأسباب صحية وليس بسبب الدخان، وأن شخصين أصيبا بالاختناق وتم إنعاشهما من قبل أطباء المستشفى.

المصدر: وكالات روسية

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