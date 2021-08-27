حريق في مستشفى غربي روسيا

أعلنت السلطات الروسية مساء الجمعة عن اندلاع حريق في مستشفى بمدينة ياروسلافل غربي البلاد، بحادث أسفر عن إصابة شخصين.

وذكر المكتب الصحفي لحكومة مقاطعة ياروسلافل أنه في حوالي الساعة 22:10 تلقت السلطات بلاغا حول تصاعد الدخان من غرفة بالجناح العلاجي لمرضى "كوفيد-19" في المستشفى رقم 3.

وأضاف أن مصدر الدخان وقع في الطابق الأول من المبنى وتم إخماد الحريق.

ونفى نائب حاكم مقاطعة ياروسلافل أندريه شابالين مقتل 3 أشخاص بالحادث، مؤكدا أن شخصا واحدا توفي في غرفة العناية المركزة لأسباب صحية وليس بسبب الدخان، وأن شخصين أصيبا بالاختناق وتم إنعاشهما من قبل أطباء المستشفى.

المصدر: وكالات روسية