حريق في مستشفى غربي روسيا
المطتب الإعلامي لحكومة مقاطعة ياروسلافل
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أعلنت السلطات الروسية مساء الجمعة عن اندلاع حريق في مستشفى بمدينة ياروسلافل غربي البلاد، بحادث أسفر عن إصابة شخصين.
وذكر المكتب الصحفي لحكومة مقاطعة ياروسلافل أنه في حوالي الساعة 22:10 تلقت السلطات بلاغا حول تصاعد الدخان من غرفة بالجناح العلاجي لمرضى "كوفيد-19" في المستشفى رقم 3.
وأضاف أن مصدر الدخان وقع في الطابق الأول من المبنى وتم إخماد الحريق.
ونفى نائب حاكم مقاطعة ياروسلافل أندريه شابالين مقتل 3 أشخاص بالحادث، مؤكدا أن شخصا واحدا توفي في غرفة العناية المركزة لأسباب صحية وليس بسبب الدخان، وأن شخصين أصيبا بالاختناق وتم إنعاشهما من قبل أطباء المستشفى.
المصدر: وكالات روسية
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