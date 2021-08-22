موسكو تعلق على قرار "الأمن والتعاون" الأوروبي بشأن مراقبي انتخابات مجلس الدوما

علق نائب وزير خارجية روسيا، ألكسندر غروشكو، على قرار مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعدم إرسال مراقبين إلى انتخابات مجلس الدوما.

وقال في حوار مع صحيفة "كوميرسانت" إن "مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان قرر عدم إرسال ممثليه إلى روسيا. إذا عاد المكتب إلى رشده وأدرك أن هذا القرار خاطئ، فإن ذلك سيكون أمرا مرحبا به".

وأضاف أن روسيا "امتثلت بالكامل لجميع الالتزامات داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى فيما يتعلق بدعوة المراقبين الدوليين".

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها لن تكون قادرة على إرسال مراقبين للانتخابات إلى مجلس الدوما "بسبب شرط تحديد عددهم".

وكانت روسيا دعت المنظمات الأوروبية لإرسال مراقبين إلى انتخابات مجلس الدوما التي ستجري في 17-19 سبتمبر المقبل، لكنها حدت من عدد المراقبين بسبب الوضع الوبائي المرتبط بانتشار فيروس كورونا.

المصدر: RT