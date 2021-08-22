روسيا تحتفل بعيد العلم الوطني.. تعرف على رموز ألوان العلم الروسي

تحتفل روسيا، اليوم الأحد، بعيد العلم الوطني الروسي.

وبهذه المناسبة ستعقد في جميع المناطق الروسية فعاليات احتفالية ورياضية مختلفة.

وتم في تل بوكلونايا في العاصمة موسكو الكشف عن العلم الروسي العملاق. وتم إدراج هذا العلم، الذي تبلغ مساحتها ألف متر مربع، في كتاب غينيس للأرقام القياسية.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك اليوم في المراسم الرسمية لرفع العلم الروسي في حديقة النصر في تل بوكلونايا.

وتمت الموافقة على العلم الروسي الحالي قبل 30 عاما – في 1 نوفمبر عام 1991. وتم تأسيس يوم العلم الروسي في 20 أغسطس عام 1994 بأمر من الرئيس الروسي.

ويرمز اللون الأبيض في العلم إلى النبل والصراحة، فيما يرمز اللون الأزرق إلى الولاء والعفة، واللون الأحمر إلى الشجاعة.

المصدر: وكالات