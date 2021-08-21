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موسكو ردا على عقوبات واشنطن الجديدة: محاولات الضغط على روسيا غير مجدية

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موسكو ردا على عقوبات واشنطن الجديدة: محاولات الضغط على روسيا غير مجدية
Sputnik Anton Denisov
مبنى وزارة الخارجية الروسية
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علقت وزارة الخارجية الروسية على فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية مزاعم غربية موجهة إلى روسيا بتسميم الناشط المعارض أليكسي نافالني.

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وجاء في بيان للمتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا نشر على موقع الخارجية الروسية: "في هذه الأوقات العصيبة التي تتطلب من الدول توسيع التعاون والتنسيق بينها على الساحة الدولية، تفرض واشنطن الرسمية وتحت ذرائع مصطنعة عقوبات جديدة ضد روسيا".

وأشارت المتحدثة إلى أن الحديث يدور مجددا عن "استفزاز من صنع الاستخبارات الغربية حول تسميم نافالني الوهمي".

وتابعت زاخاروفا أن هذه المساعي تبدو "بائسة ويائسة"، مضيفة أن "واشنطن تأبى قبول الواقع وهي تعلم أن ممارسة الضغط على روسيا لا طائل منها.. وسيكون ردنا قاسيا ومناسبا كالعادة".  

وعلم سابقا أن وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين فرضتا عقوبات ضد تسعة مواطنين وكيانين في روسيا على خلفية "قضية نافالني".

المصدر: RT

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