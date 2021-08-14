لليوم الثاني.. الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا فوق الـ22 ألفا

لليوم الثاني على التوالي، تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ22 ألفا، مع رصد زيادة غير مسبوقة بأكثر من 800 حالة في عدد الوفيات جراء الوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 22144 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 22277 إصابة في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (2317 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1823 حالة).

وشهدت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد أكبر قفزة منذ بداية الجائحة، برصد 819 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 815 وفاة أمس.

وتماثل 19550 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة ستة ملايين و579212 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 169683 حالة وفاة وخمسة ملايين و867890 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 171.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 496 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT