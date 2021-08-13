مياه الأمطار تغمر الشوارع في كيرتش الروسية

قالت إدارة مدينة كيرتش بجمهورية القرم، إنه تم إغلاق العديد من الشوارع المركزية في المدينة بسبب الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا.

وذكرت الإدارة، أنه تم بشكل مؤقت وقف عمل وسائل النقل العام التي تعمل بالتيار الكهربائي.

وغمرت المياه، أراضي ملعب المدينة والسوق وكذلك معمل تعليب الأسماك، بسبب هطول الأمطار الغزيرة في المساء والليلة الماضية في كيرتش، ويستمر هطول أمطار في شرق شبه الجزيرة، خلال اليوم الجمعة.

وأضافت إدارة المدينة، أن وسائل النقل العام الأخرى تعمل بشكل طبيعي، لكن تم تغيير بعض مساراتها بسبب امتلاء بعض الشوارع المركزية بمياه المطر. وتوصي إدارة مدينة كيرتش المواطنين، بعدم استخدام سياراتهم الخاصة للتنقل في المدينة.

وللمساعدة في إزالة عواقب الفيضانات، أرسلت وزارة حالات الطوارئ، 50 عنصرا و 16 قطعة من المعدات الفنية إلى كيرتش.

ووفقا لمعطيات مديرية الأرصاد الجوية المائية والرصد البيئي في شبه جزيرة القرم، تشهد المنطقة خلال نهار 13 أغسطس وفي ليل 14 أغسطس، هطول أمطار غزيرة جدا (أكثر من 50 ملم من الأمطار)، ويترافق ذلك بعواصف رعدية وبرد كبير الحجم، ورياح عاصفة تصل سرعتها إلى 20-25 مترا في الثانية.

المصدر: نوفوستي