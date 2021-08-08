روسيا تسجل 22866 إصابة جديدة بفيروس كورونا و787 حالة وفاة

سجلت السلطات الصحية في روسيا 22866 إصابة جديدة بفيروس كورونا و787 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وووفقا لبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، الصادرة اليوم الأحد، توزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2761)، تليها مدينة بطرسبورغ (1907)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1527).

وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و447750 إصابة، تعافى منها 5 ملايين و755507 أشخاص، بينهم 15669 خلال اليوم الماضي، وتوفي حتى الآن 164881 شخصا.

المصدر: RT