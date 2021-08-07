لأول مرة.. طائرة مسيرة تنقذ شخصا من الغرق في منتجع روسي

في حادث يعد الأول من نوعه في البلاد، أنقذت طائرة مسيرة شخصا من الغرق في أحد المنتجعات الروسية المطلة على البحر الأسود.

وأعلنت إدارة مدينة أنابا، على حسابها في "إنستغرام"، أن الحادث وقع اليوم السبت على الشاطئ الرئيسي من المدينة، عندما أخطأ شاب في تقدير قدراته وسبح لمسافة أطول من اللازم من الساحل وبدأ بالغرق.

وأشارت الإدارة إلى أن نظام المراقبة الخاص بالمنتجع رصد هذا الحادث وأرسل طائرة مسيرة ألقت للشاب سترة نجاة ما أتاح له البقاء فوق سطح الماء إلى حين وصول رجال الإنقاذ على متن قارب إلى موقع الحادث.

وذكرت الإدارة أن الأطباء قدموا إلى الشاب المساعدة الطبية المطلوبة على الساحل ولا يهدد أي شيء الآن صحته.

ولفتت الإدارة إلى أن الطائرات المسيرة دخلت الخدمة في شواطئ أنابا هذا العام ضمن إطار مشروع غير مسبوق في البلاد تم تطويره بالتعاون مع أكاديمية العلوم الروسية.

المصدر: RT