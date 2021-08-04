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إصابة 13 شخصا بحادث مروري في موسكو

أخبار روسيا

إصابة 13 شخصا بحادث مروري في موسكو
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أصيب 13 شخصا جراء حادث اصطدام شاحنة وحافلة ركاب في طريق سريع بموسكو اليوم الأربعاء، حسبما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر أمني.

وقالت شرطة المرور إن سائق الحافلة، التي كانت تقل 30 شخصا، فقد السيطرة على المركبة فاصطدم بشاحنة، مضيفة أن عدد الإصابات مرشح للارتفاع.

وأوضحت السلطات أنه خلافا للتقارير الأولية، ليس هناك أطفال دون 16 عاما بين الجرحى.

ووصل إلى الموقع عدد من سيارات الإسعاف، فيما تم نقل أحد المصابين إلى المستشفى بمروحية طبية.

المصدر: "تاس"

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