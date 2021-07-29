تحييد اثنين من أنصار "داعش" في تيومين

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره تمكنوا من كشف خلية من أنصار جماعة "داعش" في تيومين، كان أعضاؤها يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في الأماكن المزدحمة بالمنطقة.

وذكرت المخابرات الروسية، أنه تم تحييد اثنين من المسلحين نتيجة العملية الأمنية.

وأشارت المخابرات، إلى أن الخلية الإرهابية السرية كانت تضم مواطنين من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، خططوا وبتعليمات من ممثلي المنظمة الإرهابية الدولية، لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية في أماكن تجمع المواطنين.

وأكدت المخابرات، أنه أثناء تنفيذ عملية للقبض على زعيم العصابة وشريكه في ضواحي تيومين يوم 29 يوليو، أبدى المذكوران مقاومة مسلحة لقوات الأمن وتم القضاء عليهما. وخلال العملية، لم يصب بأذى أي شخص من قوات الأمن والسكان المحليين.

وأثناء تفتيش مكان إقامة المجرمين، عثر رجال الأمن على عبوة ناسفة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال ومطبوعات دينية مختلفة.

المصدر: نوفوستي