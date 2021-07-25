"موسكو مدينة آمنة".. 100% من جرائم الاغتصاب تم كشفها

أعلن المكتب الصحفي لدائرة التحقيق الرئيسية للجنة التحقيق الروسية بموسكو أن نسبة اكتشاف جرائم القتل بالعاصمة الروسية بفضل التكنولوجيات الحديثة ونظام "المدينة الآمنة" ازدادت إلى 92%.

قال المكتب، اليوم الأحد: "وفق نتائج الأشهر الستة الأولى لعام 2021 بلغ اكتشاف جرائم القتل 92,2% ، واكتشاف جرائم إلحاق ضرر جسيم بالصحة أدى إلى الوفاة - 100%، فيما بلغ اكتشاف جرائم الاغتصاب 100%.

وكانت نسبة اكتشاف جرائم القتل تبلغ عام 2006، قبل إنشاء لجنة التحقيق الروسية، 71,7%، واكتشاف جرائم إلحاق ضرر جسيم بالصحة أدى إلى الوفاة – 57,9%، واكتشاف جرائم الاغتصاب 69,7%.

وتسجل موسكو سنويا نحو 300 جريمة قتل والشروع في القتل، وأكثر من 100 جريمة إلحاق ضرر جسيم بالصحة أدى إلى الوفاة، وأكثر من 100 جريمة اغتصاب ومحاولة اغتصاب.

وأضاف المكتب أن المحققين من لجنة التحقيق بمدينة موسكو قاموا "خلال الأشهر الستة لعام 2021" باكتشاف 391 جريمة ارتكبت في السنوات الماضية".

كما كشف المحققون خلال 3,5 سنة الأخيرة المسؤولين عن ارتكاب أكثر من 800 جريمة ثقيلة مرتكبة في موسكو، وكانت غير مكتشفة ابتداء من التسعينيات من القرن الماضي. وإضافة إلى ذلك يدرس المحققون حاليا أكثر من 800 قضية جنائية قديمة حيث توجد فرص لكشفها بمساعدة التكنولوجيات الحديثة للتحاليل الجنائية.

المصدر: تاس