روسيا تسجل 795 حالة وفاة بسبب كورونا في يوم واحد

أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل 23811 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و795 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الجمعة، أن 22547 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، وأن 10.5% من الإصابات الجديدة لم تكن حاملة لأعراض مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (3425)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1965) ثم مدينة بطرسبورغ (1940).

ووفقا للأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة، ارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و78522 إصابة، منها 5 ملايين و450004 حالات شفاء، وبلغ إجمالي حالات الوفاة حتى الآن 152296 حالة.

المصدر: RT