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قراصنة يهاجمون المواقع الإلكترونية لسلطات القرم

أخبار روسيا

قراصنة يهاجمون المواقع الإلكترونية لسلطات القرم
Reuters
قرصنة الكترونية - أرشيف
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أكد مستشار رئيس جمهورية القرم للمعلوماتية أوليغ كريوتشكوف، أن المواقع الإلكترونية لسلطات القرم تعرضت لهجوم إلكتروني واسع وأنه ستتم استعادة عملها في القريب العاجل.

وقال: "تم تنفيذ هجوم واسع النطاق استهدف عددا من المواقع الإلكترونية للهيئات الحكومية في شبه جزيرة القرم. وفي غضون ساعة، سيتم استعادة عمل جميع الموارد".

وأضاف: "تحقق السلطات المختصة في مصدر الهجوم الإلكتروني".

وتابع: "في الوقت الحالي، المواقع الإلكترونية لرئيس الجمهورية وحكومة القرم والوزارات الإقليمية لا تعمل".

المصدر: "نوفوستي"

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