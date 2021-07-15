وفاة فاليري فاسيلكوف كبير مصممي "ميغ-31"

قال مصدر في شركة بناء الطائرات المتحدة، إن فاليري فاسيلكوف كبير مصممي مقاتلة "ميغ-31" الاعتراضية، توفي عن عمر يناهز 62 عاما.

وأضاف المصدر: "للأسف الشديد، هذا الخبر صحيح. توفي فاليري أوليغوفيتش فاسيلكوف".

وذكر المصدر، أن مقاتلة "ميغ-31" الاعتراضية، نفذت أول طلعة لها، في سبتمبر 1975. ودخلت هذه الطائرة الخدمة القتالية في عام 1981، ولا تزال المقاتلة الاعتراضية ذات أعلى ارتفاع في العالم.

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ونوه المصدر بأنه بأحدث تعديل لهذه المقاتلة، باتت "ميغ-31 بي إم"، التي تعتبر مقاتلة اعتراضية حديثة بعيدة المدى تفوق سرعتها، سرعة الصوت. وهي مخصصة لاكتشاف الأهداف الجوية وتدميرها، على ارتفاعات منخفضة للغاية ومنخفضة ومتوسطة وعالية، في كل الأوقات، وفي أي ظروف جوية.

تم تجهيز "ميغ-31 بي إم"، بنظام جديد لإدارة الأسلحة التي تحملها، وبمحطات رادار تسمح لها باكتشاف الأهداف على مسافة تصل إلى 320 كلم وضربها من على مسافة تصل إلى 280 كلم.

وتستطيع هذه الطائرة، مرافقة ما يصل إلى عشرة أهداف، ويمكنها ضرب ستة أهداف جوية في وقت واحد.

المصدر: تاس