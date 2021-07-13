شجار جماعي في موسكو بين مهاجرين من دول آسيا الوسطى (فيديو)

اعتقلت الشرطة الروسية نحو 20 شخصا شاركوا في شجار جماعي بين عمال مهاجرين من دول آسيا الوسطى، في جنوب شرق موسكو.

وقالت شرطة العاصمة موسكو إنها تلقت بلاغا حول اندلاع شجار جماعي بالقرب من محطة مترو "كوزمينكي"، واتخذت الشرطة الإجراءات الضرورية لمنع انتهاك النظام العام، وتم اعتقال وإحالة عدد من المشاركين في الشجار إلى أقسام الشرطة.

وتسبب الشجار في إصابة عدد من الاشخاص، حيث تم نقل 3 مصابين إلى المستشفى، وتلقى الباقون العلاج في عين المكان.

ونقلت وكالة "انترفتاكس" في وقت سابق أن المشاركين في الشجار هم مهاجرون، على الأرجح من أوزبيكستان وقيرغيزستان، وعددهم حوالي 100 شخص.

المصدر: انترفاكس