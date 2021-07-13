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اقتراح قد يدفع المدخنين في روسيا إلى الإقلاع عن هذه العادة السيئة

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اقتراح قد يدفع المدخنين في روسيا إلى الإقلاع عن هذه العادة السيئة
Reuters
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اقترح عضو الغرفة الاجتماعية الروسية، سلطان خامزايف منح العاملين غير المدخنين إجازة سنوية إضافية لمدة عشرة أيام.

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ورأى صاحب المبادرة في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن هذه العادة الضارة تخطف من العاملين ما يصل إلى ساعة عمل في اليوم. وبالتالي، يتم قضاء ما يقرب من عشرين يوم عمل في التدخين في السنة الواحدة.

وقال خامزايف في مبادرته: "أقترح النظر في إمكانية إدراج حق العاملين غير المدخنين في الحصول على عشرة أيام إضافية في الإجازة السنوية، في قانون العمل للاتحاد الروسي".

وشدد عضو الغرفة الاجتماعية على أن أرباب العمل ومؤسسات الدولة مضطرون لتحمل جميع التكاليف المرتبطة بتدخين العاملين، مشيرا إلى أن الحافز المتمثل في زيادة الإجازة السنوية سيكون دافعا للمدخنين للتخلي عن عادتهم هذه السيئة.

المصدر: نوفوستي

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