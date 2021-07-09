الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ25 ألفا مجددا

تخطت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة الـ25 ألفا، فيما لا يزال عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الوباء فوق مستوى الـ700 لليوم الرابع على التوالي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيلها 25766 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 24818 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية منذ الثاني من يناير الماضي.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (6643 حالة)، ومقاطعتها (2545 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1951 حالة).

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 726 وفاة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد (مقابل 734 وفاة أمس)، فيما تماثل 21832 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة 5 ملايين و733218 إصابة مؤكدة، منها 141501 حالة وفاة، و426630 حالة نشطة، و5 ملايين و165087 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 154.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 561 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT