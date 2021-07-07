مصرع ستة أشخاص بحريق في منزل في سمولينسك بروسيا

قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة سمولينسك، إن ستة أشخاص، بينهم خمسة أطفال، لقوا حتفهم في حريق في أحد البيوت الخاصة بالمنطقة.

وذكر المصدر، أن البحث جار عن أشخاص آخرين يعتقد وجودهم في البيت عند اندلاع الحريق.

وأشار المصدر، إلى أن الحريق اندلع في منزل خاص في مدينة بوتشينوك بمقاطعة سمولينسك.

Шесть человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в доме в Смоленской областиhttps://t.co/D1UGFoXWrEpic.twitter.com/IRkbN6OnIv — РИА Новости (@rianru) July 7, 2021

وأضاف المصدر: "لقي ستة أشخاص مصرعهم، من بينهم أطفال خلال الحريق. ويجري البحث عن آخرين، لأنه كان يتواجد في الدار المنكوبة، ثمانية أشخاص، بينهم عدة أطفال".

ونوه المصدر، بأن التحقيق سيجري لاحقا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي