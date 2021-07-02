مفوضة حقوق الإنسان الروسية تسلم لافروف قائمة الروس في السجون الأمريكية تمهيدا لصفقة تبادل محتملة

سلمت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا وزير الخارجية سيرغي لافروف قائمة بأسماء مواطني روسيا المحتجزين في السجون الأمريكية، تمهيدا لصفقة تبادل محتملة مع واشنطن.

وأكد مكتب موسكالكوفا لوكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة أن الرسالة وجهت إلى وزارة الخارجية، وتشير بالدرجة الأولى إلى الطيار قسطنطين ياروشينكو، ورجل الأعمال فيكتور بوت المسجونين في الولايات المتحدة.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بحث قضية السجناء مع نظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما في جنيف الشهر الماضي ورجح التوصل إلى حلول وسط بين الطرفين على هذا الصعيد.

المصدر: "نوفوستي"