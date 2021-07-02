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مصرع ستة أشخاص بحادث مرور في بشكيريا الروسية

أخبار روسيا

مصرع ستة أشخاص بحادث مرور في بشكيريا الروسية
Sputnik
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قالت مديرية شرطة المرور في جمهورية بشكيريا، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في حادث مرور مريع وقع في منطقة كوشنارينكوفسكي في الجمهورية.

وفقا للمعطيات الأولية، وقع الحادث في حوالي الساعة 15:00 بتوقيت موسكو عند الكلم 1284 من الطريق السريع M-7 "فولغا"، وذلك عندما انفصلت عجلة من شاحنة من طراز سكانيا، واصطدمت بسيارة من طراز "لادا"، التي كانت تسير في الجانب الآخر من الطريق.

وانقلبت السيارة الخفيفة واصطدمت بسيارة من طراز "نيفا"، واشتعلت فيها النيران.

وأشارت المديرية إلى أن جميع ركاب سيارة "لادا"، السائق وخمسة مرافقين، توفوا فورا.

المصدر: نوفوستي

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