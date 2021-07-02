مصرع ستة أشخاص بحادث مرور في بشكيريا الروسية

قالت مديرية شرطة المرور في جمهورية بشكيريا، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في حادث مرور مريع وقع في منطقة كوشنارينكوفسكي في الجمهورية.

وفقا للمعطيات الأولية، وقع الحادث في حوالي الساعة 15:00 بتوقيت موسكو عند الكلم 1284 من الطريق السريع M-7 "فولغا"، وذلك عندما انفصلت عجلة من شاحنة من طراز سكانيا، واصطدمت بسيارة من طراز "لادا"، التي كانت تسير في الجانب الآخر من الطريق.

وانقلبت السيارة الخفيفة واصطدمت بسيارة من طراز "نيفا"، واشتعلت فيها النيران.

Шесть человек погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле в Башкирииhttps://t.co/6ztuhQ1Gv0pic.twitter.com/ShYuhjmtBc — РИА Новости (@rianru) July 2, 2021

وأشارت المديرية إلى أن جميع ركاب سيارة "لادا"، السائق وخمسة مرافقين، توفوا فورا.

المصدر: نوفوستي