القوات الروسية تتفقد جاهزية دفاعاتها الجوية في القرم

أعلن أسطول البحر الأسود الروسي، أنه تم تفقد جاهزية منظومات الدفاع الجوي "إس-400" في شبه جزيرة القرم، وجرى استخدام مقاتلات وقاذفات وطائرات هليكوبتر قتالية لاختبار قوة أنظمة الدفاع.

وقال رئيس قسم المعلومات في أسطول البحر الأسود، أليكسي روليف، إنه تم استخدام مقاتلات "سو-30" و"سو-27" وكذلك قاذفات "سو-24" وطائرات الهليكوبتر القتالية كأهداف افتراضية لاختبار جاهزية قوات ومنظومات الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم الروسية.

وأضاف المتحدث: "أجرى أطقم الطائرات والمروحيات التابعة لأسطول البحر الأسود والوحدات الجوية للمنطقة العسكرية الجنوبية تدريبات مع كتائب منظومة الدفاع الجوي إس-400 ووحدات أنظمة صواريخ بانتسير".

بالتزامن مع ذلك أنطلقت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود مناورات عسكرية غربية كبيرة تحت اسم "نسيم البحر"، يشارك فيها 5000 جندي و40 طائرة و32 سفينة من 32 دولة، بما في ذلك أوكرانيا والولايات المتحدة وأعضاء آخرون في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

هذا وقد صرحت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن أسطول البحر الأسود الروسي "يقوم بمجموعة من الإجراءات لمراقبة تصرفات السفن" المشاركة في تدريبات الناتو في البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي