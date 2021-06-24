نجاة شخصين في تحطم طائرة خفيفة في شمال روسيا

أكدت وزارة الطوارئ الروسية تحطم طائرة خفيفة كان على متنها شخصان، في مقاطعة أرخانغيلسك بشمال روسيا.

وقال المكتب الصحفي للوزارة إن فردي الطاقم تمكنا من النجاة، وتم العثور عليهما ونقلهما إلى مدينة كوتلاس على متن مروحية "مي-8" تابعة للوزارة.

وأضاف أن الطائرة احترقت بشكل كامل، وأن أحد الطيارين لا يستطيع المشي.

وكانت مديرية الطوارئ في مقاطعة أرخانغيلسك قد أفادت في وقت سابق بفقدان الاتصال بطائرة خفيفة على متنها شخصان، عند الساعة 20:30 مساء الخميس بتوقيت موسكو.

وأوضحت أن على متن الطائرة الطيار والطيار المراقب.

وكانت الطائرة تنفذ مهام المراقبة فوق الغابات لرصد حرائق محتملة.

المصدر: وكالات