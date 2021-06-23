روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ17 ألفا مجددا والوفيات تلامس الـ550

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة الـ17 ألفا، فيما لا يزال عدد الوفيات الجديدة جراء الوباء عند مستوى نحو 550 حالة لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيلها 548 وفاة و17594 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 546 وفاة و16715 إصابة في اليوم السابق.

ويعود نحو نصف الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو ومقاطعتها (6534 و2323 حالة على التوالي).

وتماثل 12660 مريضا في البلاد للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس خلال اليوم الأخير.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و368513 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 130895 حالة وفاة و335508 حالات نشطة وأربعة ملايين و902110 حالات شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 146.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 436 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT