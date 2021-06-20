بوتين يلتقي الاثنين نواب مجلس الدوما

قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيلتقي بنواب مجلس الدوما غدا الاثنين، لاستعراض نتائج العمل التشريعي خلال 5 سنوات.

وأضاف المكتب الصحفي في بيانه: "سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نواب مجلس الدوما بتشكيلته السابعة في الكرملين في يوم 21 يونيو. وسيستعرض رئيس الدولة خلال اللقاء، نتائج العمل التشريعي الضخم الذي نفذه السلك النيابي خلال السنوات الخمس الماضية".

وأشار المكتب الصحفي، إلى أن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، سيلقي كلمة خلال اللقاء.

المصدر: نوفوستي