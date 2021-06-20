بوتين يهنئ موظفي الرعاية الصحية في روسيا بعيدهم المهني

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموظفين العاملين في قطاع الرعاية الصحية في البلاد بعيدهم المهني الذي يحتفلون به اليوم الأحد.

وأشار بوتين في كلمة مسجلة منشورة على موقع الكرملين إلى أن أداء المهمة النبيلة المتمثلة بحماية صحة وحياة الناس تستوجب القدر الاستثنائي من الرحمة والقدرة على الاستجابة وفي بعض الأحوال الشجاعة الحقيقية والاستعداد لتعريض حياتك للخطر بغية إنقاذ الآخرين، مذكرا بأن العديد من الموظفين الصحيين يحتفلون بهذا العيد اليوم في أماكن عملهم بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا.

وتابع: "الحرب ضد جائحة كورونا تتواصل دون توقف على مدار الساعة، ويخوضها من ينقذ المرضى بحالة خطيرة في غرف العناية المركزة و"المساحات الحمراء" داخل المستشفيات وأفراد فرق الإسعاف التي تتجاوب مع الحالات الطارئة".

وأشاد بوتين بمهنية كافة مكونات نظام الرعاية الصحية في روسيا في تعاملها مع الجائحة الجائحة، مشددا على أن الهدف المشترك يكمن حاليا في تركيز كافة الجهود والطاقات على حماية المواطنين من كورونا وتبعاته، بما يشكل بالدرجة الأولى رفع وتيرة حملة التطعيم في البلاد.

وتعهد الرئيس بتحديث نظام الرعاية الصحية بناء على قاعدة تكنولوجية جديدة بهدف ضمان توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين في كل مرفق طبي وتهيئة الظروف اللائقة لعمل الموظفين الصحية في مدن روسيا والمناطق الريفية.

المصدر: RT