خبير: موسكو ستشهد موجة حر شديدة قد تحطم أرقاما قياسية

قال المختص في مجال الأرصاد الجوية والطقس يفغيني تيشكوفيتس، إن موسكو ستشهد اليوم طقسا حارا جدا.

وذكر أن درجة حرارة الجو في العاصمة قد تتجاوز هذا الأحد، حدود 32 درجة مئوية لتحطم الرقم القياسي المسجل في عام 1956.

وأضاف تيشكوفيتس، في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "اليوم ستبقى العاصمة تحت تأثير منخفض جوي حار مع قليل من الغيوم وستنعدم الأمطار، بالإضافة إلى أن درجة الحرارة قد ترتفع إلى رقم قياسي لتتخطى 32 درجة مئوية".

وتابع تيشكوفيتس القول: "هذا ليس اليوم الأول وليس الأخير الذي سيكون لدينا فيه رقم قياسي. اليوم، في الواقع نفتتح صفحة لسلسلة كاملة من درجات الحرارة المرتفعة التي تنتظرنا طوال الأسبوع".

ونوه الخبير، بأن موسكو ومختلف المدن الروسية تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات حرارة الجو، التي قد تزيد على 30 درجة مئوية وهو أمر غير معتاد بالنسبة للمواطنين الروس.

المصدر: سبوتنيك