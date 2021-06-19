روسيا.. وفاة "أبو" دبابة "تي-72" السوفيتية

توفي بضواحي موسكو الجنرال إيفان فيرتيلكو صاحب الفضل في تزويد الجيش السوفيتي بدبابات "تي-72" الشهيرة، عن 94 عاما.

وذكرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" أن الجنرال فيرتيلكو الذي خاض الحرب على النازية والحائز على لقب "بطل الاتحاد السوفيتي"، توفي في المستشفى بضواحي العاصمة دون أن تكشف عن أسباب وفاته.

وأصبحت دبابة "تي - 72" التي تبنّاها فيرتيلكو ومنحها الموافقته للخدمة في الجيش السوفيتي، دبابة القتال الرئيسية من الجيل الثاني في البلاد.

المصدر: "كومسومولسكايا برافدا"