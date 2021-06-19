روسيا.. قتلى وجرحى بتحطم طائرة تقل مظليين

لقي اليوم عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء تحطم طائرة من طراز "إل-410" في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم السبت عن مصدر في أجهزة الطوارئ تأكيده أن الطائرة المنكوبة نفذت "هبوطا حادا" ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص على متنها وإصابة 13 آخرين، وأكدت وكالة "تاس" صحة هذه الحصيلة.

Экипаж упавшего в Кузбассе самолета L-410 успел сообщить об отказе одного из двигателей: https://t.co/VeQGopaRKWpic.twitter.com/f1N5OsYtyJ — Lifenews_ru (@ru_lifenews) June 19, 2021

بدورها، أعلنت السلطات المحلية أن الحادث المأساوي خلف أربعة قتلى و15 جريحا أربعة منهم في حالة حرجة.

وأكد مركز الطيران للبحث والإنقاذ في سيبيريا لـ"تاس" أن الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيي القفز المظلي، لافتا إلى أن الحادث حصل بعد إقلاع الطائرة من مطار تاناي قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك.

وأكدت النيابة أن الطائرة المنكوبة اصطدمت بأشجار في غابة أثناء تنفيذها هبوطا اضطراريا، بعد أن أبلغ طاقمها مراقبي الحركة الجوية بتعطل أحد محركاتها.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"