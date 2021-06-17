"بوينغ" تنحرف عن مدرج مطار سيمفروبل في روسيا

اضطر مطار مدينة سيمفروبل في شبه جزيرة القرم الروسية إلى تعليق عمله نتيجة لواقعة انحراف طائرة ركاب من طراز "بوينغ 767" عن المدرج اليوم الخميس.

وأكد المكتب الإعلامي للمطار أن الحادث وقع عقب هبوط الطائرة القادمة من موسكو، وعلى متنها 284 شخصا، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث.

Аэропорт Симферополя возобновил работу в штатном режиме. Его временно закрывали из-за самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосыhttps://t.co/CseByuS46dpic.twitter.com/pjadgmYELh — РИА Новости (@rianru) June 17, 2021

ونتيجة لهذا الحادث، اضطر المطار مؤقتا إلى تعليق استقبال الرحلات ومنع تسيير أخرى منه.

وإجمالا أسفر الحادث عن تأجيل هبوط 11 رحلة على الأقل في المطار.

وحتى نشر الخبر، استأنف المطار عمله كالمعتاد.

وأطلقت لجنة التحقيقات في جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبل تحقيقا في الحادث.

المصدر: "تاس"