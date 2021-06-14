سجلت السلطات الصحية في روسيا 13721 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 14723 إصابة في الحصيلة اليومية السابقة.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، أن 8312 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، فيما توفي 371 شخصا جراء مرض "كوفيد -19".

وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو، (6590 إصابة)، تليها المناطق المجاورة للعاصمة (1043)، ثم مدينة بطرسبورغ (865).

وسجلت السلطات الصحية في روسيا ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري، وارتفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 ملايين و222408 إصابات، وتعافى حتى الآن 4 ملايين و809647 شخصا، فيما توفي 126801 شخص.

المصدر: RT