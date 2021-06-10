على خلفية مناورات في المحيط الهادئ.. مقاتلة روسية تواكب طائرة استطلاع أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لها منعت طائرة استطلاع أمريكية من خرق حدود الدولة فوق المحيط الهادئ، على خلفية إجراء البحرية الروسية مناورات واسعة في تلك المنطقة.

وأعلنت الوزارة أن مقاتلة من طراز "سو-35" أقلعت اليوم الخميس بعد رصد هدف جوي كان يحلق فوق مياه المحيط الهادئ صوب حدود البلاد.

وتبين أن هذا الهدف هو طائرة استطلاع استراتيجية من طراز "بوينغ أر سي-135" تابعة لسلاح الجو الأمريكي، ورافقتها المقاتلة الروسية فوق مياه المحيط الهادئ.

وأشار البيان إلى أنه، بعد أن قامت الطائرة الأمريكية بالدوران وابتعدت عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة "سو-35" إلى قاعدتها، مشددا على أن طلعتها نفذت بالتوافق الصارم مع المعايير الدولية للملاحة الجوية.

المصدر: RT