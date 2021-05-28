روسيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم والوفيات الجديدة لا تزال فوق الـ400

تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي عتبة التسعة آلاف.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيلها 9252 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 9039 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث الإصابات الجديدة (3274 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 404 حالات وفاة (مقابل 402 أمس الخميس، و406 الأربعاء)، فيما تماثل 9385 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و44459 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 120406 حالات وفاة، و262819 حالة نشطة، وأربعة ملايين و661234 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 137.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 374 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT