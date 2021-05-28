 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام فرنسية: القبض على منفذ عملية الطعن قرب نانت وإصابة ضابطين خلال توقيفه

روسيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم والوفيات الجديدة لا تزال فوق الـ400

أخبار روسيا

روسيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم والوفيات الجديدة لا تزال فوق الـ400
Sputnik Iliya Pitalev
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qhzy

تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثاني على التوالي عتبة التسعة آلاف.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيلها 9252 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 9039 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث الإصابات الجديدة (3274 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 404 حالات وفاة (مقابل 402 أمس الخميس، و406 الأربعاء)، فيما تماثل 9385 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و44459 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 120406 حالات وفاة، و262819 حالة نشطة، وأربعة ملايين و661234 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 137.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 374 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا