روسيا تتخطى عتبة الـ5 ملايين إصابة بـ"كوفيد-19"

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة اليوم الأحد عتبة الخمسة ملايين.

وتراجعت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس التاجي في البلاد إلى ما تحت مستوى التسعة آلاف لليوم الثالث على التوالي، إذ أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا عن رصدها 8951 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8709 إصابات أمس السبت و8937 إصابة الجمعة).

ويعود نحو ثلث الإصابات الجديدة (2924 حالة) إلى العاصمة موسكو التي لا تزال أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في البلاد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 357 حالة وفاة، مقابل 386 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 7297 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و1505 إصابات مؤكدة، منها 118482 حالة وفاة و265261 حالة نشطة وأربعة ملايين و617762 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 135.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 360 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT