ميشوستين يتحدث عن "نفط جديد" في القرن الـ21

قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، في كلمته عبر الفيديو اليوم أمام المشاركين في ماراثون "المعرفة الجديدة"، إن المعلومات هي "النفط الجديد" خلال القرن الحادي والعشرين.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي: "بشكل عام، البيانات والمعلومات هي النفط والبلاتين والذهب الجديد في القرن الحادي والعشرين. ويمكن أن تكون البيانات مصدرا لزيادة الأرباح، أو تدميرها" .

وأشار ميشوستين إلى وجود الكثير من المحتويات الموثوق بها وكذلك غير الموثوق به على الإنترنت، لذلك "من المهم أن يكون المرء قادرا على اختيار تلك المصادر التي يمكن الوثوق بها حتى لا ينفصل" عن العالم الحقيقي. وشدد على أن فعالية القرارات والحلول ترتبط بشكل وثيق، بجودة المعلومات.

ووصف رئيس الوزراء رابطة "المعرفة"، بأنها المورد الذي يساعد في الحصول على المعرفة الحقيقية اللازمة لتحقيق الذات في الحياة.

وقال رئيس الحكومة، مخاطبا المشاركين: "عليكم الثقة بأنفسكم وبقدراتكم، واحلموا وابتكروا ونفذوا أفكاركم الأكثر جراءة الطرق مفتوحة أمامكم".

وأكد ميشوستين أن المنشورات على الإنترنت غالبا ما تتضمن معلومات مشوهة، لذلك يجب الاعتماد فقط على المعارف الأساسية التي تعتبر من أهم معايير النجاح.

المصدر: تاس