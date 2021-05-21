لافروف: الدبلوماسية أقدم مهنة في التاريخ

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الدبلوماسية تعد في الواقع أقدم مهنة في التاريخ، وسرد الوزير الصفات التي يجب أن يتمتع بها الدبلوماسي.

وخلال ماراثون "المعرفة الجديدة" التنويري، أضاف لافروف عند رده على سؤال حول الصفات التي يجب أن يتمتع بها الدبلوماسي: "مثل أي شخص آخر في أي مهنة حديثة، ترتبط بالوعي بالعمليات الدولية، وبالوعي بمكانة بلاده في العمليات الدولية".

وأشار الوزير إلى أن "العالم بات في الوقت الراهن شديد العولمة، لدرجة أن أي مجال للنشاط البشري بات عابرا للحدود. وهذا يشمل طبعا التكنولوجيات وغير ذلك الكثير".

وشدد لافروف على ضرورة تمتع الدبلوماسي بسعة الاطلاع ومعرفة اللغات الأجنبية. وقال، إنه للعمل في وزارة الخارجية الروسية، يجب على الراغب حاليا معرفة لغتين أجنبيتين على الأقل.

وأضاف لافروف: "الدبلوماسية هي أقدم مهنة وليس أي شيء آخر، لأنه من أجل القيام بأي شيء ولتحقيق أي اتصال بين الناس، يجب التفاوض أي الدبلوماسية".

وخلال سرده ​​صفات الدبلوماسي، أشار الوزير أيضا إلى ضرورة التمتع بالقدرة على "الاستماع والإنصات إلى الشخص الذي تحاوره، والقدرة على تبرير وجهة نظرك، وعدم فقدان القدرة على ضبط النفس في جميع المواقف والحالات".

المصدر: نوفوستي