روسيا تسجل 389 وفاة وأقل من 9 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير أقل من تسعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصدها 8937 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 9232 إصابة في اليوم السابق، لافتة إلى أن نحو ثلث الإصابات الجديدة (2954 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 389 حالة وفاة، مقابل 385 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 9350 مريضا للشفاء.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و983845 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 117739 حالة وفاة و264986 حالة نشطة وأربعة ملايين و601120 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 135 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 358 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT