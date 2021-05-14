حكومة روسيا تصادق على قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة

صادقت حكومة روسيا على قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة وتضم حاليا فقط الولايات المتحدة والتشيك.

وأصدرت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، أمرا بالمصادقة على "قائمة الدول، التي تقوم بأعمال غير صديقة تجاه الاتحاد الروسي والمواطنين الروس والكيانات القانونية الروسية".

وينص الأمر على تطبيق مبادئ مرسوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الصادر يوم 23 أبريل 2021، بشأن "تنفيذ إجراءات التصدي للأعمال غير الصديقة من قبل الدول الأجنبية".

وتشمل هذه الإجراءات تقييدا لعدد الأشخاص المقيمين على الأراضي الروسية، الذين يمكن أن توظفهم البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية في روسيا.

وتشمل حاليا هذه القائمة التشيك، التي يمكنها توظيف 19 شخصا مقيما في روسيا، والولايات المتحدة، التي تم فرض حظر كامل على توظيفها أشخصا من هذه الفئة.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية تدهور حاد في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة، سبق أن فرضت عقوبات واسعة على الطرف الروسي، والتشيك، التي طردت 18 دبلوماسيا روسيا بعد اتهامها موسكو بالضلوع في انفجار مستودعات أسلحة في مدينة فربيتيتسيه عام 2014.

المصدر: وكالات روسية