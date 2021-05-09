موقع "الفوج الخالد" الروسي يتعرض لهجمات إلكترونية "نازية"

أكدت إدارة الموقع الإلكتروني لـ"الفوج الخالد" الروسي، أنه تم تسجيل هجمات إلكترونية ضخمة على الموقع خلال الاحتفال بعيد النصر، وصد محاولة نشر صور للنازيين عليه.

وأشارت الخدمة الصحفية للحركة المدنية الوطنية العامة، إلى أنه "تم تسجيل هجمات ضخمة على الموقع الإلكتروني للمسيرة عبر الإنترنت، وهي 3 هجمات عن طريق الـ(DDoS) و 6 هجمات على طريق الويب".

وأوضحت: "سيتم استعادة الموقع لصلاحياته وتشغيله بصورة كاملة قريبا"، مبينة أنه "تم التصدي لمحاولات نشر صور للنازيين على الموقع".

وشددت على أنه "سيتم نقل البيانات الخاصة بالأشخاص الذين أرسلوا هذه الصور إلى لجنة التحقيق الروسية.

يذكر أن مسيرة "الفوج الخالد" بدأت على الإنترنت في كافة مناطق روسيا اليوم الأحد وتحديدا في الساعة الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وتقام مراسم "الفوج الخالد" في روسيا تخليدا لذكرى الجنود والضباط الذين قاتلوا ضد الغزاة خلال الحرب الوطنية العظمى، وقد جرى تحويل المسيرة إلى إلكترونية بسبب الإجراءات الوقائية ولمنع تفشي وباء كورونا بين المشاركين.

المصدر: RT + "نوفوستي"