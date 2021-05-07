الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ8 آلاف مجددا

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة الثمانية آلاف حالة، بعد تراجعها إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من سبعة أشهر أمس.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيل 8386 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 7639 إصابة في اليوم السابق ما كان أدنى حصيلة منذ 26 سبتمبر العام الماضي.

ويعود نحو ثلث الإصابات الجديدة (2846 حالة) إلى العاصمة موسكو، وتليها ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (722 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 376 حالة وفاة، مقابل 351 وفاة أمس، فيما تماثل 8022 مريضا للشفاء.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و863514 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 112622 حالة وفاة و270532 حالة نشطة وأربعة ملايين و480360 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 130.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا.

المصدر: RT