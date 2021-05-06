صندوق الاستثمارات الروسي: "سبوتنيك لايت" يعطي مناعة تامة ضد كوفيد

قال مصدر في صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن الاستجابة المناعية الخلوية تجاه بروتين S لفيروس كورونا، تبلغ 100% بعد اليوم العاشر من التطعيم بلقاح "سبوتنيك لايت".

وأضاف المصدر: "تشكلت مناعة خلوية تجاه بروتين SARS-CoV-2 S، بنسبة 100% لدى المتطوعين".

في وقت سابق، تم في روسيا تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" الذي يتألف من مكون واحد، وكانت فعاليته 79.4٪ ، وهي نسبة أعلى من العديد من اللقاحات التي تتطلب حقن مكونين على شكل جرعتين.

وتجدر الإشارة إلى أن "سبوتنيك لايت"، هو المكون الأول للقاح "سبوتنيك V". ولم يتم الإبلاغ عن أي عواقب سلبية خطيرة بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك لايت".

المصدر: نوفوستي