مصرع 3 أشخاص بحريق فندق في موسكو

لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع في فندق بجنوب شرق موسكو في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان، إن الحريق وقع في الفندق المتكون من 5 طوابق، مشيرة إلى أن 305 أشخاص بينهم 114 طفلا، كانوا داخله لحظة اندلاع الحريق.

كذلك أُصيب 10 أشخاص، من بينهم طفلان، وتطلبت حالة 3 مصابين نقلهم إلى العناية المركزة.

وأكدت الوزارة أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، ويجري العمل الآن على تحديد عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وأن السلطات المختصة بدأت تحقيقا في أسباب الحريق والمسؤولين عنه.

المصدر: نوفوستي