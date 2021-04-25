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بوتين يمنح جيرينوفسكي وسام الاستحقاق الوطني من الفئة الأولى

أخبار روسيا

بوتين يمنح جيرينوفسكي وسام الاستحقاق الوطني من الفئة الأولى
Sputnik
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يقضي بتقليد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي، وسام الاستحقاق الوطني من الفئة الأولى.

 ونقل موقع الكرملين على الإنترنت، عن نص المرسوم: "لقاء مساهمته الكبيرة في تعزيز الدولة الروسية، وتطوير الحياة البرلمانية والنشاط التشريعي الفعال، يمنح وسام الاستحقاق الوطني من الفئة الأولى، لجيرينوفسكي فلاديمير فولفوفيتش - نائب مجلس دوما الدولة في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي الديمقراطي في مجلس الدوما".

المصدر: نوفوستي

 

 

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