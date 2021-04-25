بوتين يمنح جيرينوفسكي وسام الاستحقاق الوطني من الفئة الأولى

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يقضي بتقليد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي، وسام الاستحقاق الوطني من الفئة الأولى.

ونقل موقع الكرملين على الإنترنت، عن نص المرسوم: "لقاء مساهمته الكبيرة في تعزيز الدولة الروسية، وتطوير الحياة البرلمانية والنشاط التشريعي الفعال، يمنح وسام الاستحقاق الوطني من الفئة الأولى، لجيرينوفسكي فلاديمير فولفوفيتش - نائب مجلس دوما الدولة في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الليبرالي الديمقراطي في مجلس الدوما".

المصدر: نوفوستي