مصرع عدة أشخاص جراء حرائق في مناطق روسية

قالت مديرية التحقيق في بشكيريا بروسيا، إن 4 أشخاص بينهم طفلان، لقوا مصرعهم في حريق شب بمبنى سكني في مدينة إيشيمباي في الجمهورية.

ووفقا للمديرية، وقع الحادث الليلة الماضية، حيث اندلعت النيران في مبنى سكني من طابق واحد. وأثناء إطفاء الحريق تم العثور على جثث رجل وامرأة وطفلين.

وبعد منتصف الليلة الماضية، شب حريق آخر في دار سكنية خاصة في مدينة سورغوت الواقعة في دائرة خانتي مانسيسك ذاتية الحكم في سيبيريا.

وأسفر الحريق عن مصرع طفلين، وإصابة شخصين آخرين بحروق.

وذكرت السلطات المحلية في المنطقتين، أنه يجري التحقيق في أسباب وملابسات الحادثين.

المصدر: نوفوستي