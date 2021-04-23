السفن الحربية الروسية تعود إلى قواعدها بعد تدريبات واسعة في القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة لأسطول البحر الأسود عادت إلى قواعدها بعد اختتام تدريبات واسعة النطاق في شبه جزيرة القرم.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن تلك السفن عادت إلى قواعدها الدائمة بعد مشاركتها في التدريبات المشتركة بين قوات المنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الإنزال الجوي التي اختتمت مؤخرا في معسكر "أوبوك" في القرم.

وأشار البيان إلى أن العسكريين من وحدات الاتصال ومشاة البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود يعودون إلى قواعدهم برا، ضمن أرتال.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس بعودة قوات المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية التي شاركت في الاختبار المفاجئ للجاهزية القتالية إلى قواعد مرابطتها.

وشارك في التدريبات التي جرت في القرم أكثر من 10 آلاف عسكري و1.2 ألف آلية قتالية، بما في ذلك أكثر من 40 سفينة وقارب و20 سفينة إمداد.

وجرت هذه التدريبات على خلفية التصعيد في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا وقبل إطلاق حلف الناتو الشهر القادم أكبر مناورات له في أوروبا منذ الحرب الباردة.

المصدر: نوفوستي + زفيزدا