بوتين يعلن عطلة أعياد مايو 10 أيام في روسيا

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على منح المواطنين العاملين في المؤسسات الحكومية والعامة، عطلة بمناسبة أعياد مايو، تمتد من 1 إلى 10 مايو القادم.

وقالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، التي طرحت هذه الفكرة، إن هذا القرار يعد صحيحا، في الوضع الوبائي الحالي: وإلا فسيتعين على الروس استخدام وسائل النقل العام أكثر، للعودة إلى المدن ومغادرتها مرة أخرى.

وأضافت بوبوفا في اجتماع مع رئيس الدولة: "يكمن اقتراحنا، في أن تستمر أيام العطلة بدون انقطاع".

وخلال رده على هذا الاقتراح، شدد الرئيس بوتين على أنه يجب الإنصات إلى رأي المتخصصين وعلماء الفيروسات، وخاصة أولئك الذين حاربوا كوفيد-19 خلال العام الماضي.

وقال: "حسنا سنتصرف بهذا الشكل، إذا كنتم ترون ضرورة في ذلك. اليوم سأوقع على مرسوم بهذا الشأن".

كان يجب أن يعطل الروس، في هذا العام، ثلاثة أيام في عيد العمال، وثلاثة أيام في يوم النصر. ولكن بعد قرار الرئيس، ستصبح أيام عطلة أيضا 4 و 5 و 6 و 7 مايو.

المصدر: نوفوستي