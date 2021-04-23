الأمن الروسي يكشف خلية لـ "حزب التحرير"

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره تمكنوا في مقاطعتي كيميروفو ونوفوسيبيرسك، من قمع نشاط خلية تابعة لمنظمة "حزب التحرير الإسلامي" الإرهابية .

وأضاف مصدر في مركز العلاقات العامة في المخابرات الروسية: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع قوات الحرس الوطني، من قمع نشاط خلية تابعة لمنظمة حزب التحرير الإسلامي الإرهابية الدولية".

وذكر المصدر، أن أفراد الخلية، كانوا يدعون لتشكيل ما يسمى "بالخلافة العالمية"، وإلى تدمير مؤسسات المجتمع العلماني، والتغيير القسري للسلطة القائمة.

ووفقا للتحقيق، قام عناصر الخلية خلال الاجتماعات السرية، بنشر العقائد الإرهابية بين سكان المنطقة، وعملوا على تجنيد المسلمين من السكان المحليين في صفوف الخلية.

خلال عمليات التفتيش في شقق المعتقلين، عثر رجال الأمن على مواد دعائية وهواتف محمولة، ووسائط تخزين إلكترونية تحتوي على مواد محظورة في روسيا.

المصدر: تاس