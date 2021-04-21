رسالة بوتين السنوية إلى البرلمان الروسي
يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية (برلمان البلاد).
بوتين: واجهنا فعلا مرحلة من الغموض التام لكنني كنت مقتنعا بأننا سنتجاوز كل التحديات
بوتين: السلطات والمجتمع تصرفا بتضامن ومسؤولية في مواجهة جائحة كورونا
بوتين: العلماء الروس حققوا اختراقا من خلال تطوير 3 لقاحات فعالة ضد كورونا
بوتين: وضعنا الديمغرافي الحالي استثنائي والحفاظ على الشعب الروسي من أهم الأولويات
بوتين: يجب السيطرة على كامل الحدود لمنع تسلل كورونا من الخارج
بوتين: التطعيم هو السبيل الوحيد للانتصار على الجائحة الخطيرة الفتاكة
بوتين: يجب تأمين اللقاح لجميع مواطني روسيا لخلق مناعة جماعية بحلول الخريف
بوتين: ينبغي أن نكون مستعدين لتطوير أنظمة فحص في غضون 4 أيام وتطوير لقاحات على وجه السرعة حال حصول جائحة جديدة
يتبع..