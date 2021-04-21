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رسالة بوتين السنوية إلى البرلمان الروسي

أخبار روسيا

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يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية (برلمان البلاد).

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بوتين يتوجه برسالته السنوية إلى البرلمان الروسي اليوم
بوتين يتوجه برسالته السنوية إلى البرلمان الروسي اليوم

بوتين: واجهنا فعلا مرحلة من الغموض التام لكنني كنت مقتنعا بأننا سنتجاوز كل التحديات

بوتين: السلطات والمجتمع تصرفا بتضامن ومسؤولية في مواجهة جائحة كورونا

بوتين: العلماء الروس حققوا اختراقا من خلال تطوير 3 لقاحات فعالة ضد كورونا

بوتين: وضعنا الديمغرافي الحالي استثنائي والحفاظ على الشعب الروسي من أهم الأولويات

بوتين: يجب السيطرة على كامل الحدود لمنع تسلل كورونا من الخارج

بوتين: التطعيم هو السبيل الوحيد للانتصار على الجائحة الخطيرة الفتاكة

بوتين: يجب تأمين اللقاح لجميع مواطني روسيا لخلق مناعة جماعية بحلول الخريف

بوتين: ينبغي أن نكون مستعدين لتطوير أنظمة فحص في غضون 4 أيام وتطوير لقاحات على وجه السرعة حال حصول جائحة جديدة

يتبع..

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