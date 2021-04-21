رسالة بوتين السنوية إلى البرلمان الروسي

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يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية (برلمان البلاد).

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بوتين: ينبغي أن نكون مستعدين لتطوير أنظمة فحص في غضون 4 أيام وتطوير لقاحات على وجه السرعة حال حصول جائحة جديدة

يتبع..