إصابات كورونا اليومية في روسيا عند أعلى مستوى منذ 4 أسابيع

تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا عتبة التسعة آلاف، لأول مرة منذ جمعة الأسبوع الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيل 9321 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8995 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 20 مارس الماضي.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 (باستثناء دائرة نينيتس ذاتية الحكم الواقعة في أقصى شمال البلاد)، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (2822 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (701 حالة).

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 398 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 397 وفاة أمس)، فيما تماثل 8832 مريضا للشفاء.

وسجل في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و693469 إصابة مؤكدة بالفيروس منها 105193 حالة وفاة و268887 حالة نشطة وأربعة ملايين و319389 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 125.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا.

المصدر: RT